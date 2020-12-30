В Биробиджане в мороз без отопления и горячей воды остались жильцы 55 домов. Причина тому - порыв на трубопроводе в районе школы №10. Происшествие случилось в ночь с 29 на 30 декабря 2020 года. Вынужденные отключения коснулись домов №№84-121 на улице Шолом -Алейхема, №№8-19 на улице 40 лет Победы, №№6-16 на улице Парковая, №№88, 89, 96 на улице Пионерская и №№ 2, 4, 6, 8 и 10 на улице Набережная. Об этом сообщил в своем аккаунте Instagram мэр города Александр Головатый.На месте происшествия уже работают аварийные бригады. Работы продлятся до тех пор, пока не отремонтируют порыв, и в квартиры не вернется тепло. Жителям города приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь к ситуации с пониманием.