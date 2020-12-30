В заповедник «Комсомольский» Хабаровского края привезли новую технику для охраны природы. Специалистам доставили целый арсенал: УАЗ-390945 Фермер, лодку Север 4200 Н и квадроцикл «Русская механика» РМ 800 DUO EPS. Кроме того, отдел обеспечения получил точильный и сверлильный станки, верстак, научный отдел - ловушки Малеза и фотоловушку с макролинзой, отдел экологического просвещения - новый проектор.- Это не все закупки 2020 года для филиала «Комсомольский», но они основные. Благодаря новой технике специалисты смогут эффективнее проводить природоохранные мероприятия не один год, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».К слову, выбрать и купить оборудование для заповедника нет так просто, как кажется. Госучреждению надо обращать внимание на мелочи, начиная от модели устройства до способа ее поставки. Переписки с поставщиками, аукционы, торги, финансовый документооборот могут длиться не один месяц.