В Хабаровске осудят водителя автобуса за гибель женщины. По предварительной информации, машина под управлением фигуранта сбила пешехода на «зебре». Мужчине предъявили обвинение по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».- Происшествие случилось 23 октября 2020 года. По версии следствия, обвиняемый управлял рейсовым автобусом марки Hankuk Fiber и сбил женщину, переходившую дорогу на перекрестке улиц Ленина и Калинина в Хабаровске по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.Известно, что женщина-пешеход от полученных травм скончалась. Материалы уголовного дела находятся в Центральном районном суде Хабаровска для рассмотрения по существу. Если мужчину признают виновным, в качестве наказания ему могут назначить лишение свободы на срок до пяти лет.