В Хабаровском крае обсудили итоги исполнения бюджета края за январь-ноябрь 2020 года. Как доложил министр финансов края Валентин Костюшин, за 11 месяцев доходы составили 130,6 миллиарда рублей. В виде налоговых и неналоговых доходов казна получила более 90,1 миллиарда рублей, из федерального бюджета поступило почти 40,4 миллиарда рублей.Расходы бюджета почти на одном уровне с доходами - 130,9 миллиарда рублей. Большую часть денег направили на финансирование социальных отраслей - 89,5 миллиарда рублей, на национальную экономику - более 17,7 миллиарда рублей, на жилищно-коммунальное хозяйство - почти 7,9 миллиарда рублей. На прочие расходы потратили 15,8 миллиарда рублей. Все социальные обязательства финансово обеспечены в полном объеме.- Эксперты прогнозировали более серьезное выпадение доходов краевого бюджета. В мае 2020 года речь шла о сумме 9,9 миллиарда рублей. Однако краевые власти провели ряд мероприятий, и летом ситуация стабилизировалась. По итогам 11 месяцев объем выпадающих доходов составил три миллиарда рублей. К концу года этот показатель может сократиться до 2,7 миллиарда рублей, - рассказал Валентин Костюшин.