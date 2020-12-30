Семьи, стоящие на учете, поздравили с Новым годом в Биробиджане. В каждую проверяемую квартиру участники муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав заходили с подарками и поздравлениями. Также инспекторы вручали бесплатные билеты на спектакли кукольного театра «Кудесник».- Почти в каждой квартире стояли наряженные елки, чувствовалась атмосфера приближения праздника. Сначала родители озабоченно хмурились при виде сотрудников социальных служб и правоохранительных органов, но потом не могли сдержать ответных улыбок, благодарили за внимание, - рассказали в пресс-службе городской администрации.В одной семье на кухне нашли пустые бутылки, а в комнате находился мужчина с признаками опьянения. Он попытался напасть на фотокорреспондента, но его остановили полицейские. Ранее семью заметили в злоупотреблении алкогольными напитками и по этой причине поставили на учет КДН. В этот раз их возьмут на особый контроль.