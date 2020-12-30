Налоговые инспекции Хабаровского края будут работать 31 декабря 2020 года. Налогоплательщиков будут принимать в этот день до 17:00. Тем, кто еще не определился с выбором системы налогообложения на 2021 год вместо ЕНВД, напоминают, что заявление на получение патента или уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения надо подать до 31 декабря 2020 года.Как отметили в ведомстве, предприниматели, не определившиеся с выбором до конца 2020 года, автоматически переходят на общий режим налогообложения. Напомним, подобрать удобный режим налогообложения можно с помощью специального налогового калькулятора «Выбор подходящего режима налогообложения» на сайте ФНС России в рубрике «Все сервисы». Предпринимателей просят поторопиться и вовремя оформить документы.Информацию предоставили в министерстве инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края.