Церемония награждения почетным знаком губернатора «Открытое сердце» прошла в Хабаровском крае. В 2020 году награду получили три организации. Ранее в Комсомольске-на-Амуре ее вручили «Амурскому судостроительному заводу».Вчера, 29 декабря, почетным знаком отметили представителей «Дальневосточной генерирующей компании» и «Комбината детского питания «Молочный край». Об этом сообщили в краевом министерстве образования и науки.Поздравления и слова благодарности от лица правительства края озвучила Юлия Зотова, и.о. первого заместителя министра образования и науки Хабаровского края. Он отметила большой вклад, который организации вносят в развитие детских домов, и поблагодарила их за активную работу с детьми.Напомним, награду учредили в 2012 году с целью повышения общественного признания личных заслуг граждан РФ и организаций, внесших наибольший вклад в социальную поддержку и охрану здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За семь лет ее получили 17 организаций.