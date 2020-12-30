В Хабаровске осудили экс-полицейского. В качестве наказания его условно лишили свободы. Ранее сообщалось, что 39-летнего бывшего заместителя начальника участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции №5 УМВД России по Хабаровску обвинили в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к отказу от распространения информации.- Инцидент случился в марте текущего года. Сотрудник органов внутренних дел по просьбе знакомой прибыл на место дорожно-транспортного происшествия. Он хотел использовать авторитет занимаемой должности, чтобы повлиять на сотрудников Государственной инспекции по безопасности дорожного движения. Таким образом он пытался освободить женщину от ответственности, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.Фигурант потребовал от журналистов, которые были на месте происшествия, прекратить съемку. Журналисты отказались, тогда он применил к ним насилие и повредил их имущество. В качестве наказания мужчине назначили условное лишение свободы на срок два года. Приговор в законную силу не вступил.