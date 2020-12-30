Абоненты МегаФона в Хабаровском крае и ЕАО - в числе лидеров по приросту объема передачи данных на Дальнем Востоке. По сравнению с прошлым годом суммарный дата-трафик в сети оператора увеличился более чем на 60%, а в сети LTE - вырос в два раза и составил более 35 петабайт данных. Для сравнения: это более 9 миллионов фильмов в HD-качестве.На что жители двух соседних регионов тратят мобильный интернет-трафик? Наиболее активно абоненты оператора смотрели видео в Youtube. На него приходится почти 25% интернет-трафика в сети МегаФон. На втором месте Instagram - 12,2%, третью позицию занимает «ВКонтакте» - 8,4%, а четвертое место делят Tik-Tok и «Одноклассники» - по 5%. Остальной трафик у абонентов уходит на просмотр фильмов, сайтов и новостей, учебу, онлайн-игры, общение в мессенджерах, среди которых лидирует WhatsApp, на втором месте -Telegram, а на третьем - Viber.В 2020 году МегаФон обеспечил покрытие сети LTE еще более чем в 40 населенных пунктах Хабаровского края и ЕАО. В селе Омми Амурского района, поселках Тулучи, Кенада и Монгохто Ванинского района, поселке Чегдомын Верхнебуреинского района, селе Дормидонтовка Вяземского района и других населенных пунктах связь четвертого поколения появилась впервые. География строительства новых объектов связи в этом году охватила также все районы ЕАО - от села имени Тельмана, расположенного на границе с Хабаровским краем, до села Екатерино-Никольское на юго-западе региона.По последним данным самого популярного приложения для измерения скорости мобильного интернета - Speedtest международной компании Ookla - средняя скорость 4G МегаФона в Хабаровском крае составляет 32,98 Мбит/с, в ЕАО - 28,58 Мбит/с. Это лучший результат среди всех мобильных операторов связи.