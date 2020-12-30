На заседании городского оперативного штаба по мониторингу и принятию экстренных мер, связанных с распространением COVID-19 обсудили ситуацию в образовательных учреждениях. Специалисты считают, что она остается стабильной. В детских садах на карантине лишь три группы, из них по COVID-19 – всего одна, а по ОРВИ – две. Педагоги и сотрудники образовательных учреждений стали меньше болеть, и быстрее возвращаться к работе.- Такое положение дел нас очень радует, ведь еще два месяца назад мы были вынуждены приостанавливать работу порядка 60-80 групп. В школах картина тоже вполне оптимистичная. С понедельника ребята ушли на каникулы, но по состоянию на прошлую пятницу в Хабаровске в 11 общеобразовательных учреждениях на карантин закрывали 14 классов (а парой месяцев ранее это было 300-350 классов), - говорит Татьяна Матвеенкова, начальник городского управления образования.В школах и садиках на новогодних каникулах проведут генеральные уборки и дезинфекцию.