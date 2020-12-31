Сегодня, 31 декабря, в Хабаровске без существенных осадков, ночью -29 -31, днем -23 -25, ветер западный 3-10 м/с. На юге края без осадков, ночью -27 -32, днем -20 -25, ветер юго-западный 5-10 м/с. В центральных районах без существенных осадков, ночью -22 -45, днем -17 -33, ветер западный 2-11 м/с. На севере края без существенных осадков (Охотский район – местами небольшой снег), ночью -27 -42, днем -14 -28, ветер западный, северо-западный 4-14 м/с, на побережье порывы до 15-20 м/с.Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 8 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.Согласно информации регионального минздрава, общее число заражений коронавирусом в крае 34740.