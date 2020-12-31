О героях Великой Отечественной войны можно узнать на улицах Хабаровска. Для этого на домах разместят специальные QR-коды. Работу выполнили в рамках проекта «Улицы Хабаровского края рассказывают…». Первая подобная табличка в преддверии Нового года появилась на здании №17 по улице Дикопольцева.Напомним, Евгений Дикопольцев - Герой Советского Союза. Он погиб 17 октября 1943 года, стягивая поврежденный вражеским снарядом кабель. Теряя сознание, связист зажал концы провода зубами, чем обеспечил связь между полками, даже после своей смерти.- Акция стартовала в Хабаровске - Городе воинской славы. Это почетное звание возлагает на нас высокую ответственность: не только помнить исторические события, но и передавать память будущим поколениям, - отметили в пресс-службе городской администрации.В планах таблички с QR-кодами разместить на зданиях в Верхнебуреинском и Советско-Гаванском районах.