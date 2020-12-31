В Хабаровске 28 декабря 2020 года прошла благотворительная акция «Рождественский пряник». Участники вместе готовили угощения для подопечных соцучреждений. Целью этого мероприятия было привлечь внимание неравнодушных горожан к помощи тем, кто в ней нуждается.- Благотворительную акцию провели при поддержке регионального отделения «Союза женщин России» и Хабаровской епархии. Среди участников события были опытные кулинары, которые помогали замешивать тесто, придавать форму будущим пряникам и украшать выпечку глазурью. В итоге справились все, - рассказали в пресс-службе Хабаровской епархии.Желающие помочь нуждающимся могут принести свою выпечку или покупную в кафе «2 рыбы» 5 января с 12:00 до 15:00. Пряники отвезут подопечным детям в интернат №4, взрослым людям с инвалидностью, которые окормляет также отдел и в другие социальные учреждения города.