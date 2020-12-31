В последний день уходящего года первые лица Хабаровского края традиционно выступают с итогами и пожеланиями. Поддержал традицию и мэр города Сергей Кравчук.- Провожая уходящий год, мы по доброй традиции вспоминаем его самые яркие и значимые события, которые останутся в истории под грифом «2020». Для Хабаровска, как и для всего мира, он прошел под знаком пандемии COVID-19, - отметил градоначальник. - Профессиональный и общечеловеческий подвиг наших врачей и волонтеров, всех неравнодушных хабаровчан – то главное, что мы сохраним в памяти о прошедших 12 месяцах. Запомним и то, как пришлось задействовать весь имеющийся в городе интеллектуальный, финансовый и людской потенциал, чтобы защитить здоровье горожан и не допустить краха экономики.Как сообщил в своем финальном послании глава краевой столицы пандемия коронавируса обошлась городу в миллиард рублей. Пострадали представители малого и среднего бизнеса, закрылись предприятия. Однако, администрацией совместно с предствителями бизнес-общественности был разработан пакет мер поддержки. В заключение, градоначальник выразил уверенность, что все неурядицы 2020 года закончатся вместе с боем курантов.