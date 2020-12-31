Мероприятие для пятиклассников средней школы №3 организовали сотрудники МЧС. Под руководством старшего инструктора химической и биологической разведки Специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Александра Иванова быга организована полоса препятствий. Сначала свои навыки продемонстрировали ученики старших классов, а потом взять ее попробывали пятиклассники.- Для отработки навыков самоспасения и спасения других людей в спортивном зале воссоздали несколько этапов полосы препятствий. «Переправа по качающимся перекладинам», «Бабочка», «Переправа по двум параллельным перилам», «Спуск по наклонной» - этапы, которые также входят в стандартную программу соревнований «Школа безопасности». Команда Школы МЧС ежегодно принимает в них участие, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.По словам представителя ведомства, выбор пятого класса обусловлен тем, что со следующего года у ребят начнется профориентация. А любые теоретические знания должны быть подкреплены практикой.