В Комсомольске-на-Амуре на время новогодних праздников утвержден новый режим работы общественного транспорта. 31 декабря 2020 года автобусы в Городе юности будут ходить только до восьми часов вечера, а в первый день Нового года – 1 января начнут работу с 10 утра и далее в режиме выходного дня.Количество машин на маршрутах сокращено в три раза, а значит ожидать его пассажирам придется в три раза дольше – от 20 минут и более. При этом маршрут 22 начнет движение в 7 утра одним графиком.Напомним, что согласно прогнозу синоптиков первые дни января будут бесснежными и морозными.