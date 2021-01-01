Сегодня, 1 января, в Хабаровске без существенных осадков, ночью -28 -30, днем -21 -24, ветер юго-западный 8- 13 м/с. На юге края без существенных осадков, ночью -27 -33, днем -18 -23, ветер юго-западный 6-11 м/с. В центральных районах без существенных осадков, ночью -21 -45, днем -15 -32, ветер западный, юго-западный 2-11 м/с. На севере края без существенных осадков, ночью -27 -41, днем -14 -27, ветер западный, северо-западный 4-12 м/с.Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 7 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.