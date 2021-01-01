По данным единой дежурно-диспетчерской службы города, в Хабаровске на 1 января, в связи с техническими сбоями, авариями и плановыми работами ЖЭУ отключено электроснабжение в домах по улицам Семашко, 3, 7, 1а, Гагарина, 6, 10, 2, 2а, 6а, 8, 2б, Воровского, 30, 28, Ягодная, Ежевичная, и на Амурском бульваре, 7. Горячее водоснабжение и отопление отключено в доме по улице Ленинградская, 49.В городе не работает 17 лифтов.На дорогах работает 14 единиц спецтехники, которые патрулируют дороги и при необходимости посыпают их противогололедными средствами.