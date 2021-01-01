По данным ГУ МЧС России по Хабаровскому краю новый год в регионе встретили без происшествий. Серьезных ДТП и ЧП не происходило. Для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались один раз.За минувшие сутки ликвидировано 22 пожара, из них в жилом секторе – 6 возгораний. На прочих объектах – 16. Для ликвидации загораний и пожаров привлекалось 308 человек и 88 единиц техники.Термических аномалий на территории Хабаровского края не зарегистрировано. На реках края ледостав. Опасных метеорологических явлений не прогнозируется.