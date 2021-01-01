По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, 31 декабря вертолетом Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России был выполнен санитарный рейс. В сопровождении медиков бригады центра медицины катастроф в Хабаровск для госпитализации в медицинские учреждения были доставлены 2 ребенка с мамами. Источник сообщает, что госпитализация не связана с какими-либо происшествиями или чрезвычайными ситуациями, и уточняет, что рейс санитарный, и совершен в сопровождении медицинских работников в больницы Хабаровска.