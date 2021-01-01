Пресс-служба Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области рассказывает о рейдах, которые проводятся в Облученском районе ЕАО инспекторами надзорной деятельности и профилактической работы. С домовладельцами проводятся профилактические беседы о возможных опасностях в новогодние праздники. Акцентируют внимание на правильности использования электроприборов и печном отоплении.Сотрудники напоминают, что печное отопление и устаревшая электропроводка в условиях низких среднесуточных температур сами по себе являются источником повышенной опасности в частных жилых домах. Праздничная атрибутика, бенгальские огни, свечи, петарды и хлопушки представляют опасность и должны использоваться строго по назначению.