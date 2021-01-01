31 декабря на дорогах Николаевска-на-Амуре прошел рейд-поздравление от инспекторов ГИБДД. Дед Мороз и Снегурочка останавливали случайные автомобили и рассказывали о важности соблюдения правил дорожного движения, особенно в зимний период. Такая профилактическая акция проходит по всей стране.Как сообщают в УГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю, новый год –время подарков и приятных неожиданностей, поэтому сотрудники Госавтоинспекции решили традицию не нарушать, Дед Мороз и Снегурочка вручали участникам акции тематические подарки - световозвращающие приспособления и сладости, и призывали водителей не управлять транспортным средством в состоянии опьянения.