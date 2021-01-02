Главное управление МЧС по Хабаровскому краю постоянно напоминает местным туристам о необходимости регистрировать свои маршруты в случае ЧС. Несколько путешественников, отправляясь в новогодний поход, решили не рисковать и оповестили спасателей о своих планах. Так по состоянию на утро 2 января пешие маршруты совершают две туристкие группы. Общая их численность – 15 человек, детей нет. Происшествий не зарегистрировано.Руководители тургрупп получили рекомендации у специалистов МЧС, узнали метеорологический прогноз в районе отдыха и находятся на связи, сообщая о своем местонахождении и обстановке. При возникновении нештатных ситуаций именно контроль со стороны спасателей позволит узнать точное местонахождение и вовремя оказать помощь.Всем, кто только планирует своё путешествие по территории края, специалисты ведомства рекомендуют тщательно заранее подготовиться к предстоящему походу. Взять с собой достаточный запас столь необходимых в зимнее время теплых вещей. В походной укладке обязательно должны быть медикаменты, питьевая вода и запас продуктов, источники огня для разведения костра, фонарик, средства навигации, например, карта и компас. Перед выходом на маршрут обязательно нужно проверить наличие всех документов, а также уровень заряда и баланс мобильного телефона. При этом в удалении от населенных пунктов следует предусмотреть возможность спутниковой связи. Во время похода необходимо соблюдать правила пожарной безопасности в лесу.