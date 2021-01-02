Авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу билетов по субсидированным тарифам в рамках программы обеспечения доступности воздушных перевозок в города Дальнего Востока, Калининград и Симферополь на 2021 год.Тарифы действуют на прямые рейсы, выполняемые компаниями группы Аэрофлот, в экономическом классе обслуживания по указанным ниже маршрутам для перевозок со 2 января по 31 декабря 2021 года.Цены на билеты установлены на следующем уровне:Владивосток – Москва 7 400 р.Петропавловск-Камчатский — Москва 7 500 р.Хабаровск – Москва 7 200 р.Южно-Сахалинск — Москва 7 300 р.Магадан – Москва 7 200 р.Хабаровск – Магадан 4 000 р.Хабаровск – Новосибирск 5 700 р.Хабаровск – Владивосток 1 800 р.Хабаровск – Красноярск 6 000 р.Хабаровск - Петропавловск-Камчатский 2 500 р.Хабаровск – Иркутск 3 000 р.Хабаровск - Южно-Сахалинск 1 000 р.Владивосток - Петропавловск-Камчатский 6 000 р.Владивосток - Южно-Сахалинск 1 500 р.Калининград – Москва 3 800 р.Калининград - Санкт-Петербург 3 500 р.Симферополь – Сочи (рейсы выполняются с 28 марта) 2 500 р.Воспользоваться субсидируемыми перевозками могут Граждане Российской Федерации:- в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет);- Инвалиды I группы любого возраста;- Инвалиды с детства II и III группы;- Сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида;- Лица, имеющее удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.