По данным единой дежурно-диспетчерской службы города, в Хабаровске на 2 января нет отключений холодного и горячего водоснабжения. Все коммунальные аварии 1 января оперативно устранены. Газоснабжение отключено в домах по улицам Бондаря, Локомотивная, Клубная, а также в Кварталах Энергетик и Пограничный. Причина - повреждение подземного трубопровода, текущий ремонт сетей.В городе не работает 17 лифтов.На дорогах работает 17 единиц спецтехники, ведется подметание улиц и посыпка проезжей части противогололедными материалами.