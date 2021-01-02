Несанкционированные массовые акции в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала у здания правительства Хабаровского края прекратились, сообщает пресс-служба городской администрации.Митинги больше не проводятся ни в будние, ни в выходные дни.Сегодня, 2 января, на площади Ленина в краевом центре не было зафиксировано людей, которые принимают участие в несанкционированной массовой акции. В новогоднем городке прогуливаются горожане и гости города, катаются с горок, фотографируются.За время проведения несанкционированных публичных мероприятий на территории Хабаровского края пресечено более 500 административных правонарушений. По результатам рассмотрения дел судами принято около 500 решений: выписано более 300 штрафов на сумму более 3,5 миллиона рублей, около 100 административных арестов, более 40 - обязательные работы.