С 1 января в Хабаровском крае запустили \\"горячую линию\\" по вывозу мусора. Позвонив по номеру (4212) 32-48-43, жители региона могут сообщить о проблеме, если обнаружат переполненные контейнеры или несанкционированную свалку.- Краевая \\"горячая линия\\" будет работать все новогодние праздники c 9:00 до 18:00. Специалисты ответят на вопросы и примут обращения граждан. Все жалобы на невывезенный мусор будут оперативно обрабатываться. Муниципальным властям поставлена задача, не допустить скопления отходов во дворах жилых кварталов и в частном секторе во время \\"длинных\\" выходных, чтобы не портить отдых, - рассказал министр ЖКХ края Дарий Тюрин.В период праздников сообщить о невывезенных отходах можно будет и напрямую в администрацию муниципального образования, где возникла проблема. Дополнительно местные \\"горячие линии\\" будут работать в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, а также в каждом из районов региона.Номера телефонов по вопросам вывоза мусора можно найти и на официальном сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства края. На главной странице сесть специальный баннер для быстрого доступа к списку контактов.Напомним, с 1 января в Хабаровске и районе имени Лазо прекращает работу региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Вывозить мусор на этих территориях будут по прежней схеме, действовавшей до начала работы компании. Однако в январе жители Хабаровска и района имени Лазо получат квитанции за декабрь от регоператора, которые нужно будет оплатить. А затем плата за услугу по вывозу мусора вновь вернется в состав платы за содержание жилья.