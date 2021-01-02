Современные боевые самолеты Су-35С поступили на вооружение армии ВВС и ПВО ВВО в четвертом квартале 2020 года, сообщает пресс-служба ведомства.Современные боевые многоцелевые сверхманёвренные истребителей с управляемым вектором тяги поколения 4++ Су-35С поступили на вооружение объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа в конце 2020 года.В настоящее время летающие машины задействованы в выполнении учебно-боевых задач в авиационных частях ВВО.Летчики освоили истребители нового поколения Су-35С и успешно выполняют на них летно-тактические задания в ходе занятий по боевой подготовке, а также в совершенстве овладели самолетами при выполнении фигур высшего пилотажа. Силовая установка Су-35 позволяет выполнять все виды сложнейших манёвров, в том числе «кобру Пугачёва».Су-35 является первым в списке самого опасного вооружения России для любого истребителя противника. Связано это, прежде всего с очень большой загрузкой ракет «воздух-воздух» дальнего радиуса действия, возможностью пуска ракет на сверхзвуковой скорости, сверхманёвренностью и мощными средствами радиоэлектронной борьбы.