В Хабаровском крае, по информации Дальневосточного УГМС, 3 января 2021 года сколько-нибудь существенных осадков не ожидается. В Хабаровске дует юго-западный ветер, 7-12 м/с, ночью – 24…-26ºС, днем минус 17… 19ºС. В южных районах края снега также не ожидается, ветер 6-11 м/с, ночью столбик термометра опустится до -25… -30ºС, днем потеплеет (если так можно выразиться) до -18… -23ºС. В центральных районах Хабаровского края бесснежно, ветра 2-13 м/с. Ночью сильные холода – от -21ºС до -45ºС, днем воздух прогреется до -15ºС, а местами ожидается -32ºС. На севере края ветрено, 4-13 м/с, устойчивый минус, что ночью, от -27ºС до -41ºС, что днем от -17ºС до -27ºС.Из-за морозов в крае выросло число пожаров – пытаясь согреть жилище, люди включают все обогревательные приборы разом. Только за минувшие сутки произошло, по данным МЧС по Хабаровском крае, 15 пожаров в жилом секторе. С начала 2021 года уже есть человеческие жертвы.И только с радиацией все в норме – превышений естественных фоновых значений не зафиксировано.