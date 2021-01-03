В Хабаровском крае расширили перечень электронных услуг для бизнеса. Как сообщили в пресс-службе правительства края, заявку на технологическое подключение к электро-, газо- и теплоснабжению можно подать на портале Услуги27. Заявка попадет напрямую в ресурсоснабжающую организацию. Есть возможность заказать, например, услугу расчета расхода газа, направить исполнительно-техническую документацию на согласование. Подача заявок дистанционно, во-первых, экономит драгоценное время, во-вторых, максимально снижает личные контакты, что крайне актуально в эпоху пандемии коронавируса.- Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг для населения и бизнеса - одна из приоритетных задач по развитию деловой активности региона, - отметили в министерстве информационных технологий и связи края.Ранее через портал организации Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре могли присоединиться только к сетям водоснабжения и водоотведения.