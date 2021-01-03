В Хабаровском крае заработал новый онлайн-сервис для работодателей и кандидатов на вакансии – «Персональный менеджер». Через эту систему можно не просто ознакомиться с резюме или условиями работы, а провести полноценное собеседование, уточнили в пресс-службе правительства Хабаровского края.В декабре провели пять тестовых собеседований, а с января «Персональный менеджер» заработал в штатном режиме.- В центре занятости населения Хабаровска создано рабочее место для проведения онлайн собеседований работодателей с соискателями. Гражданин, не имеющий самостоятельной технической возможности подключения, всегда может обратиться к специалисту центра для организации онлайн собеседования с работодателем, - сообщили в комитете по труду и занятости населения края. – В дальнейшем к системе планируем подключить все центры занятости в крае.Причем в таком формате работодатели могут искать кадры и за пределами Хабаровского края. А граждане из других регионов в свою очередь могут проконсультироваться по вопросам участия в региональной программе «Повышение мобильности трудовых ресурсов». Подробную информацию предоставят по телефону в Хабаровске (4212) 76-08-78 в рабочее время.