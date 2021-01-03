Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении двух миллиардов рублей на возведение социальных объектов в трех регионах Дальнего Востока. Приморский, Камчатский и Хабаровский края получат средства в начале 2021 года, сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.Деньги, полученные из федеральной казны, Хабаровский край направит на достройку двух крайне важных объектов – онкодиспансера в Комсомольске-на-Амуре и нового корпуса тубдиспансера в Хабаровске.- Средства решено направить на долгострои: межрайонный онкологический диспансер в Комсомольске-на-Амуре, который возводится с 2018 года, и на новый корпус туберкулезной больницы в Хабаровске, - сказал Евгений Никонов, заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам.А в январе-феврале в Хабаровский край поступят шестнадцать новых автомобилей для перевозки работников поликлиник и амбулаторий. Техника предназначена для нужд первичного звена здравоохранения, ведь именно на него сейчас делается особый упор. В декабре 2020 года Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, подписал программу модернизации первичного звена здравоохранения. Она рассчитана на пять лет, общий объем финансирования – 8,1 млрд рублей, из них 7,1 млрд поступят из федерального бюджета.