В Хабаровске на льду арены «Ерофей» стартовал Рождественский турнир по хоккею с мячом. Как сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края, в мероприятии принимают участие шесть команд. Среди них – юные хоккеисты спортивной школы олимпийского резерва «СКА-Нефтяник».- Турнир проводится с 1995 года. В нем принимают участие самые юные хоккеисты. Для них это отправная точка пути в большой хоккей, - рассказал главный судья турнира. - Ребята играют пока на половине поля, но на следующий год они будут готовы к всероссийским соревнованиям «Плетеный мяч».Матчи будут проходить ежедневно с 8:30 до 10:30 до 7 января. В Рождество состоятся финальные матчи – с 8:00. Награждение победителей запланировано на 9:45.Вход на мероприятие свободный, однако болельщики должны помнить о соблюдении мер безопасности – наличие маски и соблюдение социальной дистанции при рассадке обязательно.