Днем 3 января, около часу дня, поступил вызов о пожаре на территории промышленной базы на улице Световой Хабаровска. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Хабаровскому краю, в здании были складированы пенопласт, резиновые изделия и много других вещей, которые легко могут стать пищей для огня. Особую тревогу внушали газовые баллоны также сложенные в помещении.По прибытии на место пожарные установили, что горит крыша отдельно стоящего здания и огонь уже забирается внутрь. Тридцать пожарных приступили к тушению. Огонь удалось локализовать спустя полтора часа, затем огнеборцы начали проливать конструкции и ликвидировать небольшие очаги.Причины пожара и ущерб, им нанесенный, еще предстоит установить сотрудникам Госпожнадзора. Радует, что обошлось без жертв.