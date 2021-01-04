Как сообщают метеорологи в Хабаровске 4 января без существенных осадков, температура ночью от – 25 до -27, днем от -19 до -21, ветер юго-западный 8-13 м/с.В южных районах без существенных осадков. Температура ночью от -23 до -28, днем от -17 до -22, ветер юго-западный 5-13 м/с.В центральных районах – без существенных осадков, температура ночью от -23 до -32, днем от -16 до -25, ветер юго-западный 5-10 м/с.В северных районах – без осадков, температура ночью от -24 до -40, днем от -22 до -32, ветер юго-западный, северо-западный 7-12 м/с, местами по побережью порывы 15-20 м/с.На реках края – ледостав.Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 7 до 17 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений. Превышения допустимых уровней радиационного фона на территории края не зарегистрировано.Возможно повышение радиационного фона и удельной активности радионуклидов на территории Хабаровского края, но не выше естественных пределов.