Мы уже сообщали что в субботу на территории базы, расположенной по улице Световой в Хабаровске, загорелось одно из зданий. Сообщение на пульт пожарной охраны поступило в 13 часов дня, а полностью потушить объект удалось только к половине седьмого вечера.- Площадь пожара составила 300 квадратных метров, - рассказали в Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю. - В отдельно стоящем здании хранились пенопласт, резиновые изделия, автомобильные запчасти и другое имущество. В ходе тушения огнеборцами из здания были эвакуированы шесть газовых баллонов.К счастью, ни погибших, ни пострадавших от огня – нет. Как сообщили в спасательном ведомстве, в ликвидации возгорания и его последствий было задействовано 46 человек личного состава и 17 единиц техники, из них от МЧС России 37 человек личного состава и 13 единиц техники.Причины возгорания и обстоятельства будут установлены в ходе проверки сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России.