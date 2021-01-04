Несмотря на то, что Новый год уже прошел в Еврейской автономной области спрос на пиротехнику не падает. Впереди еще Рождество и Старый Новый год – так что продажи салютов, петард и бенгальских огней только растут.В свою очередь инспекторы МЧС проводят проверки пожароопасной продукции стараясь максимально обезопасить любителей огненных развлечений. Рейды проходят регулярно и как отметают специалисты в этом году торговцы предпочитают реализовывать в основном сертифицированную продукцию.Помимо сертификатов инспекторы смотрят чтобы все точки по торговле пиротехникой были оборудованы средствами пожаротушения, и продукция находилась вдали от отопительных приборов.-Хочется еще раз напомнить, что, приобретая такой товар важно соблюдать меры безопасности, - отметил Яков Дубовцев, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Облученскому району ГУ МЧС России по ЕАО. - Перед использованием фейерверков необходимо внимательно изучить инструкцию применения пиротехнического изделия, которая должна содержать информацию об ограничениях по условиям обращения и применения пиротехнического изделия, способы безопасной подготовки и запуска, размеры опасной зоны, срок годности или гарантийный срок и дату изготовления, реквизиты производителя, информацию о сертификации. Текст инструкции по эксплуатации должен быть изложен на русском языке четким и хорошо различимым шрифтом. Соблюдайте элементарные правила безопасности, и тогда праздник принесет радость и веселье.