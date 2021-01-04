Акция «Полицейский Дед Мороз» идет по всей стране – сотрудники органов внутренних дел отложив форму надевают костюмы новогоднего деда и Снегурочки и поздравляют детей, ветеранов, совершают добрые поступки ну или как участковый межрайонного отдела МВД России «Биробиджанский» Дмитрий Сидоров исполняют заветные желания.Карина - старшеклассница из села Птичник что находится под Биробиджаном давно хотела велосипед, однако позволить себя дорогостоящую покупку семья не могла и тут на помощь пришел участковый.- В роли Полицейского Деда Мороза - участковый Дмитрий Сидоров исполнил давнюю мечту старшеклассницы. Карина давно хотела велосипед, и в канун Нового года, «Народный участковый» подарил ей двухколесный транспорт, - рассказали в УМВД России по Еврейской автономной области.Карина и её мама поблагодарили сотрудника полиции за подарок и поздравили с Новым годом, пожелав здоровья, счастья и успехов – отметили в ведомстве.