Как отметили в правительстве Хабаровского края экономическая перепись предприятий малого и среднего бизнеса в стране проводится регулярно – раз в пять лет. Это необходимо для того, чтобы власть имела что называется из первых рук актуальные и достоверные данные о состоянии дел в отрасли.В регионе такой подсчет стартует уже в январе этого года и продлится до 1 апреля. До этого срока субъекты МСП в соответствии с законодательством обязаны предоставить заполненную форму отчетности в региональные органы статистики. Она может быть подана как в печатном, так и в электронном виде.- Что перепись даст малым и средним предприятиям? Проанализировав собранные данные, правительство оценит состояние малого и среднего бизнеса: численность, занятость, обороты, инвестиции в основной капитал и другие показатели, - отметил Максим Тарасов, и.о. министра инвестиционного развития и предпринимательства края. - На основе полученных данных правительство скорректирует программу поддержки, в целом государственную стратегию в отношении субъектов МСП. Такая работа будет проведена как на федеральном, так и на краевом уровне. Планируется, что в августе 2021 года будут подведены и опубликованы первые итоги переписи, -В ведомстве отмечают, что всем участникам бизнес-переписи гарантируется полная конфиденциальность. Это означает, что собранные сведения не уйдут в фискальные и контрольно-надзорные органы, и будут использованы только в интересах предпринимателей.Для справки, в настоящее время в Хабаровском крае зарегистрировано 50 302 субъекта малого и среднего предпринимательства: 23 973 юридических и 26 329 физических лиц.