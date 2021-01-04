Помощь потребовалась девушке, отправившейся на новогодние праздники на озеро Амут покататься на сноуборде. База находится в Солнечном районе Хабаровского края дорога туда доступна далеко не для всякого автомобиля.Так что, когда любительница экстремального спорта получила травму упав на трассе скорая помощь добраться туда не смогла. Врачи позвонили спасателям и попросили их доставить медиков к пострадавшей.- Около полуночи группа Хабаровского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России на автомобиле выдвинулась на место происшествия. По пути следования они забрали медицинского работника и доставили его до горнолыжной базы, - рассказали в Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю. - Травмированная женщина была осмотрена, госпитализация не потребовалась.Группа вернулась в Комсомольск-на-Амуре 4 января только в четвертом часу утра. В МЧС предупреждают – если решили заняться экстремальными видами спорта необходимо соблюдать элементарные правила безопасности.