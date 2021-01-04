Как сообщают в правительстве Хабаровского края авиарейсы выполнялись по 14 маршрутам протяженность которых составила от 125 до 1360 километров. Всего было перевезено 73 тысячи пассажиров.По данным профильного министерства последние четыре года отрасль в регионе чувствует себя боле-менее комфортно, тарифы достаточно стабильны благодаря субсидиям из краевого бюджета. Только за 2020 год ее размер оставил 576,1 миллионов рублей.В прошлом году были организованы сезонные авиаперевозки по сниженным тарифам. Как рассказали в министерстве транспорта льготными предложениями воспользовались свыше двух тысяч жителей Хабаровского края.Льготы прежде всего коснулись людей, проживающих в Охотском, Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском, Ульчском, Николаевском и районе имени Полины Осипенко – мест где авиасообщение зачастую является самым популярным способом добраться до нужного места.Жителям предоставили право на четыре перелета с тарифом 4 500 рублей для взрослых и 3 000 рублей для детей от 2 до 12 лет. Реализовано 27,3 тысяч льготных авиабилетов, субсидия из краевого бюджета составила 143,2 миллиона рублей. Также по просьбам жителей и администрации Ульчского района с текущего года рейсы в село Богородское выполняются круглогодично, а с июня введен второй рейс в неделю.– Если говорить о развитии аэропортовой инфраструктуры, то в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» осуществляется взаимодействие с ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» по вопросам реконструкции аэропортов в Охотске, Аяне и Херпучи за счет средств федерального бюджета, – пояснили в ведомстве.В скором времени планируется передача аэропортов в Николаевске-на-Амуре, поселке Нелькан и челе Чумикан в федеральную собственность. Переговоры с Минтрансом России и Росавиацией ведутся.