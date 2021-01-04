В Хабаровском крае идет операция «Елочка», направленная на предотвращение нелегальной вырубки новогодних деревьев. Стартовала она еще в декабре прошлого года и завершиться с окончанием праздников.В тайге патрулируют специальные мобильные группы из госинспекторов и полиции отлавливая браконьеров пытающихся нажиться на продаже елок, традиционно пользующихся спросом в праздничные дни.- Патрулирование проводится на территории лесного фонда во всех районах края, - отметили в комитете лесного хозяйства региона. - Особое внимание уделяется участкам, прилегающим к дорогам, а также хвойным молоднякам.Понятно, что «Елочка» приурочена к новогодним праздникам, но в крае идет и более масштабная операция – «Лес» стартовавшая в ноябре и так же направленная на пресечение нелегальной вырубки деревьев.- К настоящему моменту выявлено 10 фактов незаконных рубок лесных насаждений объемом 211 кубометров. – сообщили в комитете. - Сумма ущерба, причиненного лесному фонду составила свыше 881 тысяч рублей. В восьми случаях нарушители были установлены. По всем фактам незаконных рубок составлены акты о лесонарушении и направлены в правоохранительные органы для привлечения виновных лиц к ответственности.Также с целью выявления незаконного оборота и транспортировки древесины на дорогах края организована работа по проверке лесовозов. Проверяющие смотрят в том числе и правильность заполнения сопроводительных документов.С ноября уже проверено 2367 лесовозов. По выявленным фактам возбуждено 96 административных дел за транспортировку древесины без оформленного в установленном порядке сопроводительного документа. Вынесено 56 постановлений о привлечении к административной ответственности, из них по 37 случаям назначено административное наказание в виде предупреждения, по 19 – административные штрафы на сумму 3,6 млн руб.