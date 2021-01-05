В Хабаровске 5 января без осадков. Температура ночью от - 26 до -28 градусов, днем от -20 до -22 градусов, ветер юго-западный 6-11 метров в секунду.В южных районах без осадков. Температура ночью от -25 до -27 градусов, днем от -17 до -19 градусов, ветер западный 6-11 метров в секунду.В центральных районах без существенных осадков. Температура ночью от -34 до -36 градусов, днем от -22 до -24 градусов, ветер южный 2-7 метров в секунду.В северных районах без осадков. Температура ночью от -34 до -36 градусов, днем от -23 до -25 градусов, ветер юго-западный, северо-западный 7-12 метров в секунду, местами по побережью порывы 15-20 метров в секунду.На реках края ледостав.Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 10 до 20 микрорентген в час, то есть находится в пределах естественных фоновых значений. Возможно повышение радиационного фона и удельной активности радионуклидов на территории Хабаровского края, но не выше естественных пределов.