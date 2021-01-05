Аим - один из самых труднодоступных поселков на Дальнем Востоке с населением около 200 человек. Он находится на на берегу реки Мая недалеко от границы с Якутией. Вопрос доступности транспортного сообщения для жителей поселка решен.Ближайший к поселку аэропорт находится в Нелькане. Оттуда жители Аима отправляются в другие районы края и за его пределы. До аэропорта люди добираются на лодках летом и на снегоходах зимой. С 2018 года в поселок стали летать вертолеты.Однако использование вертолетов оказалось затратным. В связи с этим было принято решение отправить на маршрут Аим - Нелькан аэроход Нерпа-685. Грузоподъемность машины - 2,5 тонны, на борт вмешается до шести человек.– Это не только всепогодный, но и всесезонный вид транспорта. Он может передвигаться и по воде, и по льду, и даже в условиях шуги, – сказал глава администрации Аяно-Майского района Алексей Ивлиев.Средства на приобретение аэрохода Аяно-Майскому району были выделены из краевого бюджета. Стоимость судна составила около девяти миллионов рублей. Аэроход начнет ходить в июне 2021 года, сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.