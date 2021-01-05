Рождественские службы в ночь с 6 на 7 января пройдут с учетом антиковидных мер в Хабаровске. Людям в группе риска рекомендуют остаться дома - трансляцию богослужений будут показывать по краевому телевидению.Во время службы верующие должны соблюдать социальную дистанцию, быть в масках и перчатках. При входе в храм необходимо дезинфицировать руки. Людям старше 65 лет, как и тем, у кого есть хронические заболевания, лучше остаться дома.В храмах должны дезинфицироваться иконы и проветриваться помещения. Священнослужителям во время исповеди также необходимо носить макси. Об этом сообщили в Хабаровской епархии.