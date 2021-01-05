В Хабаровском крае проходит операция «Елочка». Государственные лесные инспекторы и правоохранители патрулируют тайгу, чтобы пресечь вырубку браконьерами деревьев хвойных пород. Операция начинается в декабре и заканчивается после новогодних праздников.- Для проведения операции «Елочка» созданы мобильные группы. В их состав входят работники лесничеств, комитета лесного хозяйства правительства края, сотрудники правоохранительных органов. Патрулирование проводится на территории лесного фонда во всех районах региона. Особое внимание уделяется участкам, прилегающим к дорогам, а также хвойным «молоднякам», – рассказали специалисты комитета лесного хозяйства.Без соответствующих разрешений рубка леса, в том числе елей запрещена. Пойманный лесоруб будет не только возмещать причиненный ущерб, но и отвечать по закону. К слову, в крае проходит и более масштабная операция «Лес», которая также предусматривает наказание для нелегальных заготовителей.Уже выявлено десять фактов незаконных рубок лесных насаждений объемом 211 кубометров. Ущерб - более 811 тысяч рублей. В восьми случаях нарушители были установлены. По всем фактам незаконных рубок составлены акты о лесонарушении и направлены в правоохранительные органы для привлечения виновных лиц к ответственности.- На дорогах края организована работа по проверке лесовозов. Проверяющие смотрят в том числе и правильность заполнения сопроводительных документов. С ноября уже проверено 2367 лесовозов. По выявленным фактам возбуждено 96 административных дел за транспортировку древесины без оформленного в установленном порядке сопроводительного документа. Вынесено 56 постановлений о привлечении к административной ответственности, из них по 37 случаям назначено административное наказание в виде предупреждения, по 19 – административные штрафы на сумму 3,6 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе правительства края.