В новогодние праздники сотрудники МЧС проводят обработку различных учреждений и объектов Хабаровска. Соответствующие заявки делает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Меры необходимы для недопущения распространения коронавируса.За 4 января были продезинфицированы две школы краевой столицы. Пока ученики на каникулах, специальным раствором обработаны учебные классы, коридоры, лестничные пролеты.- Спасатели провели плановую дезинфекцию в здании железнодорожного вокзала краевого центра. Специалисты подразделения радиационной, химической и биологической защиты и волонтеры обработали безопасным для людей составом залы ожидания, кассовые залы, лестничные марши, переходы, поручни и перила, лифты, места общего пользования, а также коридоры административных помещений, - сообщили в пресс-службе главка МЧС РФ по Хабаровскому краю.Также сотрудники продезинфицировали территорию и помещения пожарно-спасательных подразделений, регионального главка МЧС России. Это делается для того, чтобы предотвратить заболевания среди личного состава ведомства.