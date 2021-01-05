Две команды хоккеистов-любителей до пятнадцати лет скрестили клюшки на набережной краевой столицы пятого января. Юные спортсмены играли на одном из самых больших открытых катков во всем Дальнем Востоке.На улице стоял двадцатиградусный мороз и дул сильный ветер с Амура. Это не помешало детворе провести матч в формате трех периодов по десять минут. Как говорится: «Трус не играет в хоккей».За успехами юных хабаровских хоккеистов наблюдал врио главы края Михаил Дегтярев. На матч он пришел вместе со своими сыновьями. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.- Отлично, что наши дети не сидят дома на каникулах. Свежий воздух и спорт – самый правильный выбор. Стараемся создавать для этого все условия: не только в краевом центре, но и в районах перед новым годом залили катки – всего их этой зимой 180 – втрое больше обычного, - сказал Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.Команды «Бульдоги» и «Боец» не смогли выявить победителя. Итог - дружеская ничья - ребятишки разошлись со счетом 10:10. Врио губернатора подарил всем участникам турнира новые клюшки. Юные хоккеисты поделились с Михаилом Дегтяревым планами на жизнь - ребята хотя стать врачами, полицейскими и, конечно же, профессиональными спортсменами.