На 65-году жизни умер главный врач КГБУЗ СП №25 «ДЕН-ТАЛ-ИЗ Александр Абрамович. Свой пост он занимал с первых дней основания клиники в 1988 году. Ушел из жизни Александр Максимович 4 января 2021 года.Александр Абрамович был кандидатом медицинских наук, президентом стоматологической ассоциации Хабаровского края. Он обладал выдающимся организаторскими способностями, был справедливым, деятельным, всегда поддерживал инициативы, пользовался авторитетом и уважением у коллег.- Светлая память об Александре Максимовиче, отзывчивом, внимательном, жизнерадостном человеке, навсегда останется в наших сердцах, - поделились в пресс-службе минздрава Хабаровского края.«КП-Хабаровск» присоединяется к словам скорби.