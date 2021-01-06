Как сообщает ФГБУ «Дальневосточное УГМС» в Хабаровске 5 января осадков не ожидается, температура ночью от -26 до -28, днем от -21 до -23, ветер юго-западный 4-9 м/с.В южных районах без существенных осадков. Температура ночью от -25 до -32, днем от -16 до -24, ветер юго-западный 3-9 м/с.В центральных районах также без существенных осадков, температура ночью от -21 до -42, днем от -16 до -36, ветер различных направлений 1-11 м/с.В северных районах – без осадков, температура ночью от -20 до -39, днем от -18 до -26, ветер западный 1-14 м/с.Солнечная активность – очень спокойная. На реках края – ледостав.Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского колеблется от 8 до 16 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений. Возможно повышение радиационного фона и удельной активности радионуклидов на территории Хабаровского края, но не выше естественных пределов.